В Петербурге находящийся в розыске дворник изнасиловал 11-летнюю девочку

В Петербурге задержали 23-летнего мигранта из-за изнасилования ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

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О произошедшем в полиции узнали накануне. К ним обратилась 30-летняя женщина и заявила, что неизвестный надругался над ее 11-летней дочерью. Какие-либо детали инцидента не сообщаются.

После этого правоохранители поймали дворника из Узбекистана. В последствии выяснилось, что 23-летний молодой человек находится в розыске. Полиция подозревала его в аналогичном преступлении, которое было совершено в Калужской области в октябре.