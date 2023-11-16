В отношении двух студенток возбуждено дело за осквернение Вечного огня в Волгограде

Уголовное дело возбуждено в отношении двух студенток, которые прикурили сигареты от Вечного огня в центре Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«В Волгограде прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении двух девушек, прикуривших сигареты от Вечного огня», — указано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 15 ноября на территории мемориала «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армии...».

Обе девушки — жительницы Волгограда, одна в возрасте 21 года, другая — 24 лет.

Студенткам грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест до трех месяцев.