Раскрыты детали вербовки обвиняемой в теракте Треповой

Сбежавший на Украину журналист Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) завербовал Дарью Трепову (также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на совершение теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) в соцсети. Детали раскрыл Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на показания обвиняемой.

Попков заметил ее среди участников митинга, проходившего в марте 2022 года, они подписались на страницы друг друга и стали общаться. Трепова писала журналисту, что тоже хочет уехать на Украину, и тогда он свел ее с организаторами теракта. По их указанию она купила сим-карты и стала внедряться в круг приближенных военкора под легендой патриотически настроенной художницы-скульптора.

Трепову снабдили фальшивым водительским удостоверением на имя реально существующей студентки академии Репина Анастасии и завели канал об искусстве.