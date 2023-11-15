Жена блогера погибла в ДТП с автобусом в Свердловской области

Два человека погибли и еще шестеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Свердловской области. Одной из погибших оказалась супруга известного блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, пишет РИА Новости.

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О смерти жены известный в Краснотурьинске блогер с аудиторией более 40 тысяч подписчиков (население города составляет 55 тысяч человек) сам рассказал в социальных сетях.

«Все подтвердилось. Автобус занесло, он об дерево ударился. Вика была не пристегнута, она, получается, вылетела через окно», — написал Лещев.

Виктории Лещевой было 28 лет, у пары есть дочь.

ДТП произошло сегодня утром на 318 км трассы Екатеринбург —Серов. По данным Минздрава региона, мужчина и женщина умерли до приезда бригады скорой помощи.

«Пострадавшие доставлены в городскую больницу Верхней Пышмы с повреждениями различной степени тяжести. У всех пациентов диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Один человек находится в состоянии крайней степени тяжести», —пояснили в ведомстве.

По предварительным данным ГИБДД, водитель рейсового автобуса «выбрал небезопасную скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением». В результате автобус опрокинулся и столкнулся с фурой. Погибли как сам водитель, так и пассажирка.