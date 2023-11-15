Российские старшеклассники облили мальчика бензином и подожгли

В Екатеринбурге двое 16-летних подростков облили бензином 13-летнего мальчика и подожгли. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел в конце августа. По словам матери пострадавшего школьника, ее сын пошел гулять со старшими друзьями и кататься на мотобайке. Подростки приобрели бензин, чтобы заправить транспортное средство. Затем, как утверждает женщина, один из старших товарищей толкнул ее сына, который держал канистру с горючим, а другой поднес к ее ребенку зажигалку и поджег его.

«Сын вспыхнул в одно мгновение, но ребята даже не попытались его потушить. Они просто стояли и смотрели, пока мой сын кричал, моля о помощи», — рассказала собеседница издания.

Женщина отметила, что сын стремился дружить со старшеклассниками, хотел, чтобы они уважали его.

После инцидента пострадавшего мальчика доставили в клиническую больницу №9, ему диагностировали ожоги 50% кожных покровов.

Мать пострадавшего мальчика написала заявление в полицию.