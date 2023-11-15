Двое россиян ограбили Архангельскую область на 127 млн рублей

По версии следствия, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству одного из корпусов больницы на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали заключение дополнительных соглашений к государственному контракту в интересах подконтрольных организаций, в результате чего бюджету Архангельской области причинен ущерб на сумму более 127 млн рублей в виде необоснованно увеличенных расходов, — говорится в сообщении.