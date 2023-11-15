Три поезда задержаны из-за поджога на ж/д вокзале в Дзержинске

Неизвестный поджог ночью оборудование на ж/д вокзале в Дзержинске. Три поезда были задержаны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Источник пишет, что около 00:00 15 ноября неизвестный проник на территорию станции и пробрался к путям около улицы Вокзальной. Злоумышленник поджог два шкафа, служащих для работы входного светофора.

По информации ГЖД, были задержаны пассажирские поезда №35 сообщением Нижний Новгород – Москва на 17 минут и №722 «Ласточка» сообщением Москва – Нижний Новгород на 13 минут.

Как утверждает Telegram-канал, на территории установлено много камер видеонаблюдения, что увеличивает шансы на поимку неизвестного.

ИА «В городе N» направило запрос в полицию с тем, чтобы уточнить обстоятельства.