Двух иностранцев осудили за попытку незаконного пересечения границы России

В Мурманской области суд приговорил к одному году и двум месяцем лишения свободы двух иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь границу России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Фигуранты признаны виновными по статье о покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Они будут отбывать наказание в колонии-поселении.