Появились подробности о сжегшей в печке ребенка после родов россиянке

Жительница Приморского края, которая сожгла в печке младенца сразу после родов, была лишена родительских прав в отношении двух детей. Такие подробности о женщине привел источник РИА Новости в силовых структурах.

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«Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем. Лишена родительских прав на двоих детей 2008 и 2011 годов рождения», — уточнил собеседник.

В свою очередь, краевое управление Следственного комитета в Telegram-канале заявило о возбуждении уголовного дела. Там отметили, что при этом «каких-либо следов, свидетельствующих о рождении ребенка, не выявлено». Мать ребенка объяснила, что это связано с тем, что роды были преждевременные — они случились на пятом месяце беременности.

О случившемся в поселке Оленевод Приморского края стало известно 14 ноября. Соседи пожаловались на пропажу младенца, которого родила их односельчанка. Они и вызвали правоохранителей. На учете в медицинской организации россиянка не стояла.