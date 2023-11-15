На Таймыре объявили экстренное предупреждение

"Экстренное предупреждение для жителей Таймыра. В ближайшие два часа и до конца суток 15 ноября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ожидается очень сильный юго-восточный ветер порывами до 25 м/с и более", - говорится в сообщении.