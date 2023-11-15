На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 3 км. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря", - рассказали в управлении.

Шлейф распространился в восточном направлении более чем на 5 км.