На севере Камчатки нашли живыми двоих пропавших на снегоходах

Спасатели на Камчатке нашли мужчин, которые 14 ноября потерялись в окрестностях села Оклан на Камчатке. У них сломался снегоход, поэтому они вовремя не смогли прибыть в пункт назначения, сообщили ТАСС в краевом министерстве чрезвычайных ситуаций.