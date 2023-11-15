На Тамбовском пороховом заводе был совершен теракт

На Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск 11 ноября был совершен теракт. Сейчас ведется расследование случая спецуправлением центрального аппарата Следственного комитета России, которое занимается расследованием дел совершенных ВСУ, сообщают источники.

СМИ: на Тамбовском пороховом заводе был совершен теракт
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«По факту взрыва на Тамбовском пороховом заводе [CК] возбудил уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб (п. „а“, п. „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы)», — сообщают источники газеты «Коммерсант».

Они уточняют, что на месте взрыва были изъяты детали, из которых, предположительно, состоял беспилотник.

В газете уточняют, что место происшествия — отдельно стоящее здание площадью более 300 квадратных метров. Региональное подразделение МЧС оперативно ликвидировало возгорание, никто не пострадал.

Национальная служба новостей летом сообщала, что на Тамбовском пороховом заводе в результате взрыва погибло четыре человека. Однако тогда это случилось не из-за теракта — ЧП произошло во время работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилинового пороха сторонним подрядчиком.

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