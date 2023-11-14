Российского публициста Гаспаряна заочно приговорили к 10 годам на Украине

Украинский прокурор Александр Сафарян заявил, что киевский суд заочно признал виновным российского публициста и писателя Армена Гаспаряна в призывах к насильственной смене власти и геноциду украинцев. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, Гаспаряну назначено наказание в 10 лет тюремного заключения и конфискация имущества.

«Суд признал виновным Армена Гаспаряна в публичных призывах к геноциду украинского народа, насильственной смене конституционного строя, изменению территории и государственной границы Украины. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — заявил Сафарян.

Прокурор также добавил, что поводом для возбуждения уголовного дела против Гаспаряна стала книга писателя 2018 года «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков».