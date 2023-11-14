Российского публициста Гаспаряна заочно приговорили к 10 годам на Украине
Украинский прокурор Александр Сафарян заявил, что киевский суд заочно признал виновным российского публициста и писателя Армена Гаспаряна в призывах к насильственной смене власти и геноциду украинцев. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно решению суда, Гаспаряну назначено наказание в 10 лет тюремного заключения и конфискация имущества.
«Суд признал виновным Армена Гаспаряна в публичных призывах к геноциду украинского народа, насильственной смене конституционного строя, изменению территории и государственной границы Украины. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — заявил Сафарян.
Прокурор также добавил, что поводом для возбуждения уголовного дела против Гаспаряна стала книга писателя 2018 года «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков».
Ранее на Украине заочно арестовали депутата Рады Ярослава Дубневича, обвиняемого в хищении газа на 56,7 миллионов долларов.