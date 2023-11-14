Россиянка бросила новорожденного в печь

В приморском поселке Оленевод женщина родила ребенка в домашних условиях и избавилась от младенца, сообщила в своем Telegram-канале региональная прокуратура.

В ведомстве заявили, что сообщение о пропаже ребенка поступило от жителей поселка. Женщина призналась, что родила самостоятельно и решила избавиться от ребенка.

Агентство РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что подозреваемая сожгла младенца в печи.

Прокуратура начала доследственную проверку. Обстоятельства инцидента уточняются.