Шестеро российских военных с автоматами покинули часть

В Брянской области шестеро российских военнослужащих с автоматами покинули расположение воинской части. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на источник.

По его словам, самовольно ушедшие с места службы в Суземском районе являются уроженцами Республики Тыва. После их ухода из части 13 ноября полиция ввела план «Сирена».

На поиски вооруженных военных был поднят весь личный состав регионального главка МВД. Через два часа их нашли. В настоящее время проводится проверка для установления причин и обстоятельств случившегося.