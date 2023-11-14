15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в московском фитнес-клубе

В Москве 15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой на тренировке по фехтованию в фитнес-клубе «Энигма». Об этом пишет Mash в Telegram.

© Екатерина Якель / «Лента.ру»

По информации издания, школьницу экстренно госпитализировали с колотым ранением в районе ключицы. Ее состояние оценивается как стабильное, несмотря на потерю крови.

Как пишет канал, в момент происшествия пострадавшая была без грудной защиты, а на шпаге ее напарницы отсутствовал предохранитель наконечника. В причинах этого разбирается полиция.