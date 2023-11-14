Россиянка пропала после ссоры с возлюбленным

Уроженка Брянска бесследно исчезла в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Последним, кто ее видел, был возлюбленный россиянки. По предварительной информации, незадолго до происшествия она поссорилась с ним и убежала из квартиры в джинсах и легкой кофте.

Мать пропавшей утверждает, что девушка жила в постоянных разъездах между Петербургом и Москвой. О своей жизни она рассказывала мало, однако однажды проговорилась, что у нее есть парень. Позднее выяснилось, что молодой человек проживает в Колпино. По данным Mash, он полностью содержал пропавшую, а причиной их ссоры стала ревность.

К поискам девушки уже подключились волонтеры и полиция. Также из Брянска в Петербург приехала ее мать. Недавно волонтеры нашли видеозапись, на которой девушка, похожая на пропавшую, идет около гостиницы в 10 километрах от квартиры возлюбленного.