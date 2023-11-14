Обвиняемая в теракте Трепова* провалила тест на полиграфе

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, провалила тест на полиграфе, тем самым подтвердив, что знала о взрывчатке в статуэтке. Об этом сообщает «78» со ссылкой на источник.

Телеканал напомнил, что Трепова до сих пор уверяла, что не знала о взрывчатке в статуэтке. Однако во время проверки на полиграфе, когда обвиняемая снова повторила данный ответ, он показал, что она лжет. Таким образом причастность Треповой к взрыву удалось доказать.

Напомним, что 2 апреля обвиняемая во время творческого вечера в питерском кафе вручила Татарскому статуэтку, которая затем взорвалась. В результате произошедшего военкор погиб, а еще 52 человека получили ранения различной степени тяжести.