Подруга рассказала о подозреваемом в двойном убийстве школьнике из Екатеринбурга

Подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы и ее матери в Екатеринбурге 16-летний Антон (имя изменено) был строгим и запрещал бывшей девушке Алене (имя изменено, ей сейчас 14 лет) общаться с друзьями. По ее словам, они встречались с пятого класса.

Они познакомились в детстве, Антон вместе с мамой пришел в гости к Алене. Она не смогла вспомнить, в какой день это было. По словам Алены, с Антоном они лишь один раз ходили гулять (это было в июле). Большую часть времени они переписывались в мессенджерах.

Их общение прервалось, когда парень остался без сим-карты.

«В отношениях он был строгим и походил манерами на гопника. Он даже запрещал мне видеться с друзьями почему-то», — отметила школьница корреспонденту агентства.

Антон учился в 149-й школе Екатеринбурга, Алена — в 122-й. По словам близкой подруги погибшей, они начали встречаться три месяца назад.

Об убийстве школьницы и ее мамы стало известно утром. По одной из версий, к гибели свердловчанок причастен 16-летний подросток. Якобы он убил подругу из ревности к старшему брату, а маму — чтобы замаскировать первое убийство.