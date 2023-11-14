В Москве в школе №1250 работники столовой налили чистящее средство в чайный напиток Lava Lava и случайно продали его школьнику. В результате мальчик получил отравление. RT на русском

По результатам проверки выяснилось, что в бутылку чая налили чистящее средство «Прогресс». Это сделали работники столовой, и они же случайно продали ее ребенку. Отмечается, что отравление получили еще два школьника, но их не госпитализировали. С напитка, создателем которого выступает Влад А4, полностью сняты подозрения.Ura.Ru