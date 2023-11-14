Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Блиновской
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты 918 млн рублей налогов, передает ТАСС из зала суда. Блиновская пробудет под домашним арестом до 26 января 2024 года.
Жалобу защиты Блиновской оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения, — огласила решение судья.
В октябре Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца, до января следующего года, срок меры пресечения блогеру.