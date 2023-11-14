Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Блиновской

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты 918 млн рублей налогов, передает ТАСС из зала суда. Блиновская пробудет под домашним арестом до 26 января 2024 года.