Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Блиновской

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты 918 млн рублей налогов, передает ТАСС из зала суда. Блиновская пробудет под домашним арестом до 26 января 2024 года.

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Блиновской
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Жалобу защиты Блиновской оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения, — огласила решение судья.

В октябре Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца, до января следующего года, срок меры пресечения блогеру.