На Украине военкомы избили мужчину на глазах его жены и ребенка

В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину, который отказался брать повестку. Об этом сообщает украинский Telegram-канал Klymenko Time.

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Помимо случайных прохожих свидетелями произошедшего оказались жена и ребенок пострадавшего. После того как мужчину попытались усадить в транспортное средство, местные жители предприняли попытку отбить земляка у военкомов.

Ранее в сеть попало видео из Житомира, на котором молодой человек избивает сотрудника военкомата на глазах его коллег, после чего спокойно уходит. Появилась информация, что после инцидента его начали разыскивать по обвинению в совершении уголовного преступления.