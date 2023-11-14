Бывший депутат скрыл от налоговой более 290 миллионов рублей

В Тюменской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Тобольска, который скрыл от налоговой более 290 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

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Мужчина проходит обвиняемым по статье 199 («Уклонение от уплаты налогов») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый, будучи директором «Антикор-М», с января 2017-го по май 2020 года отражал в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивную информацию о взаимоотношениях с контрагентами. Таким образом, он не уплатил в бюджет более 290 миллионов рублей налогов на добавленную стоимость и на прибыль.

По данным сервиса СБИС, в это время «Антикор-М» руководил Сергей Вакарин. Он также был депутатом городской думы Тобольска, но в июле 2021 года сложил мандат из-за аварии.