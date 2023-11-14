Тела двух мужчин обнаружены в хостеле на севере Москвы

В хостеле на севере Москвы обнаружены тела двух мужчин, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

«В хостеле на улице Ижорская обнаружены тела двух мужчин 1979 и 1982 годов рождения без видимых телесных повреждений», — говорится в сообщении.

По данным СК, в четверг, 2 ноября, в квартире жилого дома на юге Москвы обнаружили тело женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения.