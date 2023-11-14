Россиянин продал стоявший на заправке чужой автомобиль

Рецидивист продал знакомым стоявший на АЗС в Москве автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что мужчина предложил знакомым купить автомобиль за 100 тыс. рублей, заявив, что документы находятся в машине, ключи от которой он якобы потерял. Знакомые мужчины согласились на покупку.

«Злоумышленник, разбив ломом стекло водительской двери, проник в салон машины, после чего её отбуксировали. Сумма ущерба составила 170 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о краже.