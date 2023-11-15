Число жертв уральского педофила возросло более чем вдвое

Число пострадавших от действий обвиняемого в педофилии учителя музыки в Свердловской области возросло до 16 детей, пишет Telegram-канал Baza. Во вторник, 14 ноября, следователи возбудили новые уголовные дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас обвиняемый находится под стражей.

По данным канала, еще 10 несовершеннолетних сообщили о домогательствах педагога в поселке Кузино под Первоуральском, тогда как ранее было известно о шести. Потерпевшим от 8 до 13 лет. Всего выявлено 108 эпизодов насильственных действий со стороны мужчины. Следствие установило, что он не только совершал с учениками развратные действия, но и вел с ними интимную переписку.

Ранее в Москве несовершеннолетняя девочка сообщила о попытке ее изнасилования во время выступления музыканта Стаса Костюшкина. 12-летней жертве удалось вырваться из рук злоумышленника, после чего она рассказала о случившемся родителям. Взрослые написали заявление в полицию.