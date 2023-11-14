Россиянин объяснил лишение жизни своей семьи длительным воздержанием

По данным издания, 42-летний мужчина объяснил свой поступок длительным воздержанием, вызванным отказом жены от интимной близости. Обвиняемый пояснил, что после того, как он встретил работавшей санитаркой жену и намекнул на интим, женщина вновь ему отказала, сославшись на усталость.

Дело переросло в скандал, на шум вышли 62-летняя мать и 16-летняя дочь, которые попытались успокоить мужчину. Однако тот был неудержим и потерял самоконтроль. Он схватился за нож и зарезал всех троих. После этого мужчина сам явился в полицию и обо всем рассказал.