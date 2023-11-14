Замглавы регионального УФСИН нанес миллионный ущерб бюджету и попал под статью

В Кемеровской области полиция задержала заместителя начальника главного управления ФСИН по региону Константина Молоканова. Об этом сообщает NGS42.RU со ссылкой на источник в следственных органах региона.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ. От сотрудничества со следствием Молоканов отказался.

Собеседник издания рассказал, что Молоканов три года не следил за соблюдением сроков выполнения государственного оборонного контракта по строительству бани с санпропускником в одной из колоний Кузбасса, стоимость которого была почти 85 миллионов рублей. При этом чиновник разрешил подрядчику тратить деньги без подписания документов о выполнении работ. Из-за замначальника ведомства работы шли с отставанием, а 7,2 миллиона рублей были израсходованы безосновательно.

Молоканов стал заместителем начальника главного управления ФСИН по региону в 2018 году. У него есть ряд наград.