Ребенок сообщил о попытке изнасилования во время шоу Костюшкина

Школьница сообщила о попытке изнасиловать ее во время выступления экс-участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина.

По информации Mash, инцидент произошел в одном из столичных ТРЦ.

По словам семиклассницы, когда на сцену вышел Костюшкин, к ней сзади подкрался неизвестный, прижал к металлическому ограждению и залез под одежду.

Отмечено, что лица предполагаемого насильника школьница не разглядела.

Как передает канал, "девочка с большим трудом сумела освободиться и вырваться из толпы", после чего позвонила матери. Та забрала ее из комплекса отвезла в полицию, где потерпевшая написала заявление.