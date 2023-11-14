Mash: 12-летний ребенок сообщил о попытке изнасилования во время шоу Костюшкина
Школьница сообщила о попытке изнасиловать ее во время выступления экс-участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина.
По информации Mash, инцидент произошел в одном из столичных ТРЦ.
По словам семиклассницы, когда на сцену вышел Костюшкин, к ней сзади подкрался неизвестный, прижал к металлическому ограждению и залез под одежду.
Отмечено, что лица предполагаемого насильника школьница не разглядела.
Как передает канал, "девочка с большим трудом сумела освободиться и вырваться из толпы", после чего позвонила матери. Та забрала ее из комплекса отвезла в полицию, где потерпевшая написала заявление.
Мероприятие проходило по случаю дня рождения ТРЦ, и помимо Костюшкина в концерте участвовали Анна Седокова, Zivert, "Блестящие", "На-На" и другие исполнители.