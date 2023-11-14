Десятки человек эвакуировали из столичного общежития из-за пожара

Пожар произошел в мусоросборной камере общежития на востоке Москвы, эвакуированы около 170 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По адресу: 6-я Парковая, 2/73, в мусоросборной камере общежития произошел пожар. В целях безопасности здание покинули порядка 170 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.