Массовая драка произошла на складе Wildberries в Подмосковье

Массовая драка произошла на складе Wildberries в подмосковном Коледино. Об этом сообщает газета «МК» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, конфликт произошел в понедельник, 13 ноября. Рабочие поспорили из-за гофры с товаром. Словесная перепалка переросла в драку, участие в которой приняли пять человек. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что 23-летний Минкаил стал бить по лицу 28-летнего Олимжона, к которому на рохле на помощь поехал еще один рабочий. Он попытался удержать второго мужчину, однако Олимжон потерял сознание и упал.

Пострадавшего госпитализировали с ушибами мягких тканей и подозрением на сотрясение мозга. При этом знакомый Олимжона утверждает, что мужчина якобы умер от травм — у него были проблемы со здоровьем, что привело к смерти после ударов.