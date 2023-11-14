Названы основные группы серийных преступников

Серийных преступников обычно делят на организованных и дезорганизованных, рассказал «Газете.Ru» профессор Николай Дворянчиков, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ, который больше 10 лет проработал в Лаборатории судебной сексологии Центра им. Сербского и лично беседовал с сотнями преступников.

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Дезорганизованные преступники – это, как правило, люди с явно выраженными психическими проблемами, с проблемами контроля над собственными влечениями, а также со сниженным интеллектом. Эти люди обычно имеют низкий социальный статус. Организованные преступники – противоположная категория.

«Но нужно понять, что это не полярность. Иногда серийный преступник начинает с организованных преступлений, а попадает в поле зрения правоохранителей уже в состоянии дезорганизованности, когда начинает допускать ошибки из-за обострения своего психоэмоционального и психического состояния», – рассказал Дворянчиков.

Так, например, случилось с серийным убийцей и насильником Джеффри Дамером («гей-каннибал» из Милуоки (США), жертвами которого стали 17 юношей и мужчин в период между 1978 и 1991 годами). Он в самом начале своей криминальной «карьеры» тщательно продумывал способы совершения преступлений, а затем перестал это делать, и по количеству жертв было заметно, что наступила эскалация, когда он уже не мог контролировать, где он совершает преступления, как, и кто может стать свидетелем этого.

Но иногда происходит и обратная ситуация, когда дезорганизованный преступник становится более контролируемым. Это создает сложности для следствия, так как оно ищет совсем другого человека.

Подробнее о том, какие черты отличают маньяков, каких из преступников сложнее выследить, и почему вообще маньяки существуют – в материале «Газеты.Ru».