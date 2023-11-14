Самолет «Аэрофлота» с пассажирами на борту столкнулся с птицами

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц, при этом экипаж узнал об этом только после полета. Воздушное судно отстранили от выполнения рейсов, сообщает telegram-канал Avianincident.