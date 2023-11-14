В Курской области мужчина убил мать, жену и дочь
Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Курской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц).
Трагедия произошла вчера утром на хуторе Сеймский Октябрьского района. Около 5-6 часов утра мужчина зарезал 16-летнюю дочь, 41-летнюю жену и 62-летнюю парализованную мать. После расправы над близкими мужчина явился в отдел полиции и рассказал о содеянном. Он пояснил, что хотел близости с супругой, однако та отказала ему, ссылаясь на болезнь, сообщили в СУ СК России по Курской области.
Известно, что курянин официально не работал, ранее судим не был. Сейчас его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемого проверят на психическое здоровье.