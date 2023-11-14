В Курской области мужчина убил мать, жену и дочь

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Курской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц).

Трагедия произошла вчера утром на хуторе Сеймский Октябрьского района. Около 5-6 часов утра мужчина зарезал 16-летнюю дочь, 41-летнюю жену и 62-летнюю парализованную мать. После расправы над близкими мужчина явился в отдел полиции и рассказал о содеянном. Он пояснил, что хотел близости с супругой, однако та отказала ему, ссылаясь на болезнь, сообщили в СУ СК России по Курской области.