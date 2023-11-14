Житель Липецка, на которого упала береза, умер в больнице

Житель Липецка, на которого упала берёза, умер в больнице
Житель Липецка, на которого в понедельник, 13 ноября, упала большая берёза, скончался в больнице. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина.
Об этом она написала в Telegram.
«К сожалению, случилось непоправимое. Мужчина, на которого вчера упало дерево, сегодня утром умер в больнице», — говорится в сообщении.
Уваркина добавила, что власти окажут семье погибшего всю необходимую помощь.
По данному инциденту инициирована проверка.
Ранее сообщалось, что в деревне Нижние Быги Шарканского района Удмуртии из-за сильного ветра профнастил упал на 12-летнюю девочку.