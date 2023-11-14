Организатор убийства Политковской отправился в зону СВО

Организатор убийства Анны Политковской отправился в зону СВО
Организатор убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов досрочно вышел из колонии и отправился в зону проведения спецоперации, пишет Telegram-канал Baza. News.ru
Как сообщает Baza, на свободу Хаджикурбанов должен был выйти в 2034 году, однако ещё в 2022 году он оказался в зоне СВО. По данным источника издания, службу он начал в должности командира отделения разведки, после стал командиром батальона. Глагол
Через полгода службы Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны. При этом срок нового контракта и должность осужденного неизвестны. Источник Baza сообщил, что Хаджикурбанов освобожден от отбывания наказания. Lenta.ru
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