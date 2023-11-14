Владелец Telegram-канала «Утро Дагестан» объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск Абакара Абакарова - предполагаемого администратора Telegram-канала «Утро Дагестан», через который распространялись призывы к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. Об этом пишет газета «Известия».

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Информация о розыске была размещена в базе МВД России 14 ноября. При этом не уточняется, по какой статье разыскивается Абакар Абакаров.

Ранее канал «Утро Дагестан» был заблокирован.

29 октября на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Начались беспорядки, сообщалось, что собравшиеся ищут, предположительно граждан Израиля. На место прибыли правоохранительные органы, ситуация была взята под контроль.