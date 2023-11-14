Владелец Telegram-канала «Утро Дагестан» объявлен в розыск
МВД России объявило в розыск Абакара Абакарова - предполагаемого администратора Telegram-канала «Утро Дагестан», через который распространялись призывы к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. Об этом пишет газета «Известия».
Информация о розыске была размещена в базе МВД России 14 ноября. При этом не уточняется, по какой статье разыскивается Абакар Абакаров.
Ранее канал «Утро Дагестан» был заблокирован.
29 октября на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Начались беспорядки, сообщалось, что собравшиеся ищут, предположительно граждан Израиля. На место прибыли правоохранительные органы, ситуация была взята под контроль.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что призывы выходить на митинги публиковалась Telegram-каналом «Утро Дагестан». При этом, по его данным, канал контролировался с территории Украины. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая и информационное воздействие».