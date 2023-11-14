ФСБ перекрыли нелегальный канал поставок черной икры в Волгоградской области

Сотрудники ФСБ перекрыли нелегальный канал поставок черной икры и краснокнижной рыбы осетровых пород в Волгоградской области. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

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Оперативникам удалось задержать членов межэтнической преступной группировки с поличным. В ходе обыска у них обнаружили около 40 полулитровых банок черный икры белуги и осетра, порядка 500 килограммов рыбы осетровых видов, 650 браконьерских орудий лова, пять моторных лодок, а также нелегально заработанные 2,7 млн рублей.

Согласно заключению специалистов, изъятые экземпляры рыбы осетровых видов, вероятно, являются дикими. Банки с икрой изготавливались кустарным способом. Документы, подтверждающие легальность происхождения и безопасность продукции, у подозреваемых отсутствовали.