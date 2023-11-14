Подозреваемый в убийстве подруги школьник оставил послание в соцсетях

Школьник из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве подруги и ее матери, оставил на своей странице в соцсетях статус о том, что будет мстить любому, кто его тронет. Послание опубликовано на его странице «ВКонтакте».

«Я тихий, пока меня не трогают, а когда тронут, я буду тихо стоять у могилы [того], кто меня тронул», — написано в статусе молодого человека.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею.