Организатор убийства Политковской отправился в зону СВО

Организатор убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов досрочно вышел из колонии и отправился в зону проведения спецоперации, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, Хаджикурбанов должен был освободиться из мест заключения только в 2034 году.

Источники канала сообщили, что Хаджикурбанов попал на СВО еще в 2022 году. Свою службу начал с должности командира отделения разведки. В скором времени мужчина стал командиром батальона.

Неоднократно ходил в тыл противника, выполняя со своими бойцами специфические для разведчиков задачи, — добавил источник.

Спустя полгода службы Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны РФ и получил справку об освобождении от отбывания наказания. Где он сейчас и в какой должности пока неизвестно.

До убийства Политковской Хаджикурбанов работал оперативником РУБОМ, специализировался на этнических преступных группировках. В 2007 году его задержали по обвинению в организации убийства журналистки. Через два года суд присяжных признал его виновным.

Организатор убийства Анны Политковской — Сергей Хаджикурбанов досрочно освободился из колонии, отправившись в зону СВО. В 2014-м суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Официальный срок заключения Хаджикурбанова оканчивался в 2034-м году. Сам Хаджикурбанов свою вину отрицал и утверждал, что его оговорил другой соорганизатор — убийства Сергей Павлюченков.