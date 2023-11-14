На Урале школьник убил свою несовершеннолетнюю девушку и ее мать

В столице Урала разыгралась настоящая пьеса Шекспира. 16-летний юноша жестоко расправился со своей 14-летней девушкой, а позже и с ее матерью. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Молодой человек и его подруга проводили вечер в гостях у девушки, в Железнодорожном районе. «Ромео» и «Джульетта» что-то не поделили, и между ними случилась ссора, в результате которой парень набросился на девушку с ножом и трижды нанес удар в шею и спину.

Не пытаясь помочь истекающей кровью девушке, преступник дождался ее смерти, а после решил избавиться от матери умершей, чтобы она не стала свидетельницей случившегося. Убийца дождался возвращения женщины домой, а после зарезал ее.

«Сыщики уголовного розыска территориального отдела полиции оперативно установили как личности потерпевших, так и личность подозреваемого. Погибшими оказались женщина, 1961 года рождения, и девушка, 2009 года рождения. Подозреваемым является молодой человек, 2007 года рождения», – прокомментировала пресс-группа УМВД России по г. Екатеринбургу.

После совершения двойного убийства школьник забрал банковую карту своей второй жертвы, закрыл квартиру на ключ, снял с нее 20 тысяч рублей на собственные нужды и отправился гулять с другом. Во время прогулки парень сообщил приятелю о том, что он сделал. Тот, в свою очередь, сделал вид, что скроет факт двойного убийства, но после прогулки позвонил брату школьника-убийцы и рассказал ему всю информацию. Родственник преступника сообщил в полицию и школьника забрали под стражу.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ, предусматривающий ответственность за убийство двух лиц. Как сообщает ведомство, в настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, подозреваемый допрашивается по обстоятельствам уголовного дела. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.