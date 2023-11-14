Два человека пропали в результате съезда автомобиля в реку в Адыгее

Спасатели ведут поиски женщины и ребенка, которые пропали после того, как легковой автомобиль съехал в реку Белая в Адыгее. Об этом в своем Telegram-канале сообщило ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, авария произошла ночью.

«В автомобиле находилось пять человек, трое из которых самостоятельно выбрались на берег. Проводится поиск двух человек: женщина 1989 года рождения и ребенок 2013 года», - пояснили в МЧС.

Машина была найдена в 00 часов 40 минут, однако женщину и ребенка обнаружить не удалось, поиски были приостановлены до утра. Сегодня утром спасателям удалось подцепить и вытащить затонувший автомобиль, поиски женщины и ребенка продолжаются, пояснили в ведомстве.

Ранее машина с людьми упала с обрыва в реку в Дагестане. Инцидент произошел возле села Чилда в Тляратинском районе. Владелец ВАЗ-2114 решил подвезти односельчанина. На узком участке дороге машина стала уходить в обрыв — сперва над пропастью повисло заднее колеса. Водитель пытался исправить ситуацию, однако ему не удалось вернуть автомобиль на дорогу, и он рухнула в реку.