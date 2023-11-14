ФСБ предотвратила террористический акт в Челябинске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

По данным ведомства, местный житель планировал совершить теракт на одном из административных объектов. Для этого он готовил самодельные зажигательные смеси.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на террористический акт. Расследование дела продолжается. Сейчас обвиняемого поместили в СИЗО.