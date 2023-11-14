На Филевской линии метро Москвы приостановили движение из-за человека на путях
Движение поездов временно приостановили на Филевской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
Причиной приостановки стал человек на путях. Причины происшествия не уточняются. Позднее движение восстановили и вводят в график.
Напомним, что аналогичный случай произошел 10 ноября на северном участке Замоскворецкой линии метро. Тогда интервалы движения временно увеличили, а после снова ввели в график.
До этого, 26 октября, СМИ сообщали о гибели человека после падения на рельсы на фиолетовой ветке метро. Инцидент произошел на станции «Октябрьское поле». Из-за этого временно не было движения составов от «Спартака» до «Улицы 1905 года».
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