На Филевской линии метро Москвы приостановили движение

Движение поездов временно приостановили на Филевской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

Причиной приостановки стал человек на путях. Причины происшествия не уточняются. Позднее движение восстановили и вводят в график.

Напомним, что аналогичный случай произошел 10 ноября на северном участке Замоскворецкой линии метро. Тогда интервалы движения временно увеличили, а после снова ввели в график.