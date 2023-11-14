На Чукотке более чем на сутки перенесли вылет двух рейсов из-за циклона
Вылет двух рейсов из главного аэропорта Чукотки откладываются до среды по метеоусловиям, следует из данных онлайн-табло.
"До 15 ноября задерживаются вылеты рейсов в поселок Провидения и село Марково", - следует из опубликованных сведений.
До этого вылеты рейсов дважды откладывались на несколько часов, в то время как воздушные суда должны были вылететь утром во вторник. Пассажиры в гостиницы не размещались.
В регионе 14 ноября синоптики прогнозируют ветер до 33 м/с, метель, в континентальной части региона похолодает до минус 30 градусов.