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На Чукотке более чем на сутки перенесли вылет двух рейсов из-за циклона

Вылет двух рейсов из главного аэропорта Чукотки откладываются до среды по метеоусловиям, следует из данных онлайн-табло.

На Чукотке более чем на сутки перенесли вылет двух рейсов из-за циклона
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"До 15 ноября задерживаются вылеты рейсов в поселок Провидения и село Марково", - следует из опубликованных сведений.

До этого вылеты рейсов дважды откладывались на несколько часов, в то время как воздушные суда должны были вылететь утром во вторник. Пассажиры в гостиницы не размещались.

В регионе 14 ноября синоптики прогнозируют ветер до 33 м/с, метель, в континентальной части региона похолодает до минус 30 градусов.

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