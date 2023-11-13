Цистерны двумя миллионами литров горючих жидкостей загорелись в Бразилии

В штате Санта-Катарина на юге Бразилии произошел пожар на территории предприятия, хранившего горючее. С огнем борются пятнадцать пожарных расчетов, столб пламени поднялся высоко в небо.

© Минобороны США / Sgt. Christopher A Green

ЧП произошло на складе топлива в Шапеко в округе Марешал Борман. Огонь охватил цистерны, в которых хранились два миллиона литров дизельного топлива, бензина и спирта. По данным местного агентства гражданской обороны, в результате пожара в воздух были выделены химические вещества, которые ветер мог разнести в близлежащие города. Жителей попросили

К тушению огня привлечены 15 машин пожарной службы и 35 специалистов, а также им помогают транспортные средства предприятия, где произошел пожар, пожарные расчеты местного аэропорта и частные компании. Воду доставляют из реки Уругвай, которая находится в 10 километрах от места происшествия.

Пожар начался во время заправки автоцистерны, в которую загружали 76 тысяч литров топлива. Водителю грузовика удалось уйти невредимым. Сотрудники предприятия также эвакуировались с места до распространения огня. Информации о пострадавших нет.

Горящие резервуары были вывезены с объекта, чтобы избежать распространения огня. Спасатели охлаждают соседние цистерны, не затронутые пожаром, пишет издание ND Mais.