В Подмосковье женщина метнула коктейль Молотова в военкомат

В подмосковном Подольске женщина метнула коктейль Молотова в военкомат. Об этом сообщает издания Baza в своем Telegram-канале.

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По данным Baza, 53-летняя женщина подошла к окну военного комиссариата и бросила бутылку с зажигательной смесью. Однако от удара разбилось только первое стекло. Женщину сразу задержали. Этот же военкомат дважды пытались поджечь в августе.