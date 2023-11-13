Густой черный дым поднимается со второго этажа здания на юге Москвы
Густой черный дым поднимается со второго этажа административного здания на Дубининской улице. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник 13 ноября, сообщил источник в экстренных службах города.
По словам собеседника «ВМ», в здании могут быть люди. Однако сообщений о возгорании пока не поступало. Подробности происшествия уточняются.
10 ноября МЧС России сообщило о возгорании на территории склада в Ленинском городском округе в Подмосковье. Отмечалось, что общая площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров. Сотрудники ведомства классифицировали возгорание как крупное. Пожар попал на видео.