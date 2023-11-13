Густой черный дым поднимается со второго этажа здания на юге Москвы

Густой черный дым поднимается со второго этажа административного здания на Дубининской улице. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник 13 ноября, сообщил источник в экстренных службах города.

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По словам собеседника «ВМ», в здании могут быть люди. Однако сообщений о возгорании пока не поступало. Подробности происшествия уточняются.