Сотрудник МВД пытался украсть лифт из жилого дома в Перми

В Перми сотрудник МВД вместе с подельником пытался украсть лифт из жилого дома, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, председатель местного ТСЖ заметил, что совершается преступление, вызвал полицию, а также задержал одного из злоумышленников.

Как стало известно каналу, инцидент произошел в многоэтажке на улице Юрша. Не так давно в шахте лифта заменили подъемник, при этом старый разобрали и оставили у входа в подъезд. 9 ноября подозреваемые решили украсть пришедшую в негодность конструкцию.

Председатель ТСЖ увидел, как неизвестные складывают детали старого лифта в автомобиль и попытался помешать им. Он вызвал правоохранителей и задержал одного мужчину, второму удалось скрыться с места происшествия.

В отношении подельников возбудили уголовное дело. Беглеца ищет полиция, пока его местонахождение не установлено.